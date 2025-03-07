Гол Канте в концовке позволил «Аль-Иттихаду» избежать поражения в матче с «Аль-Кадисией»

Завершился матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Кадисия» и «Аль-Иттихад». Матч закончился со счётом 1:1.

На 90+1-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг. На 90+7-й минуте полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте восстановил равновесие.

«Аль-Иттихад» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 58 очков за 24 матча. «Аль-Кадисия» заработала 51 очко после 24 игр и располагается на третьей строчке. На втором месте находится «Аль-Хиляль», у которого 51 очко за 23 игры.

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