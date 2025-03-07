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Гол Канте в концовке позволил «Аль-Иттихаду» избежать поражения в матче с «Аль-Кадисией»

Гол Канте в концовке позволил «Аль-Иттихаду» избежать поражения в матче с «Аль-Кадисией»
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Кадисия» и «Аль-Иттихад». Матч закончился со счётом 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Окончен
1 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Обамеянг – 90+1'     1:1 Канте – 90+7'    

На 90+1-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг. На 90+7-й минуте полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте восстановил равновесие.

«Аль-Иттихад» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 58 очков за 24 матча. «Аль-Кадисия» заработала 51 очко после 24 игр и располагается на третьей строчке. На втором месте находится «Аль-Хиляль», у которого 51 очко за 23 игры.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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