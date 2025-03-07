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Экс-форвард «Спартака» Давыдов — о Промесе: чемпион по жизни. Непробиваемый

Экс-форвард «Спартака» Давыдов — о Промесе: чемпион по жизни. Непробиваемый
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Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов поделился воспоминаниями об экс-форварде красно-белых Квинси Промесе, который покинул команду минувшим летом в статусе свободного агента.

«Мы с ним [с Промесом] здорово общались, постоянно тусовался на сборах у нас в номере с Кротом [Вячеславом Кротовым]. Одно время держались вместе, он меня в «Москва-Сити» в гости приглашал. Характер у него сильный – чемпион по жизни. Непробиваемый. В середине недели весёлый, может расслабиться, но за день-два до матча вообще другой человек. К нему лучше даже не подходить. Его любимая фраза в этот момент: «Stay focus, stay focus», — рассказал Давыдов.

Напомним, с сентября прошлого года Квинси Промес выступает за клуб «Дубай Юнайтед». Всю весеннюю часть прошлого сезона Российской Премьер-Лиги Промес пропустил из-за запрета на выезд из ОАЭ. Футболист был задержан в аэропорту в Дубае, где у «Спартака» проходили сборы, при попытке вылета в Москву. Ранее сообщалось, что Нидерланды добиваются экстрадиции Промеса. На родине игрок обвинён в контрабанде запрещённых веществ.

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