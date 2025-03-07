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На Украине отреагировали на слова директора УЕФА о возможном допуске команд из России

На Украине отреагировали на слова директора УЕФА о возможном допуске команд из России
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала заявление на фоне февральского выступления директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, выразившего надежду на возвращение всех российских команд на международную арену в 2025 году.

В своём заявлении УАФ призвала международные футбольные организации не допускать команды из России до момента завершения СВО.

«Украинская ассоциация футбола (УАФ), а также всё украинское футбольное сообщество благодарны футбольным руководящим органам — Совету ФИФА и Исполнительному комитету УЕФА, которые отстранили все российские команды с конца февраля 2022 года.

С этого момента УАФ продолжает делать всё возможное, чтобы следить за тем, чтобы это ограничение не нарушалось, поскольку УАФ твёрдо убеждена, что Россия не должна быть допущена к участию в международных соревнованиях, пока продолжается СВО (здесь и далее — формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»).

Спорт не может существовать отдельно от таких фундаментальных ценностей, как мир, уважение и честная игра. Допуск России к соревнованиям подорвёт принципы, на которых строится международный спорт.

Российские команды и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, однако российские футболисты играют в зарубежных клубах. Иногда наши футболисты могут встретиться с ними во время соревнований под эгидой УЕФА.

Украинские футболисты, безусловно, играют роль послов нашей страны, и, с учётом продолжающейся СВО, а также её последствий для украинского общества, включая футбольное сообщество, понятно, что наши игроки отказываются пожимать руки российским футболистам», — цитирует заявление УАФ The Athletic.

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