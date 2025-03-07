На Украине отреагировали на слова директора УЕФА о возможном допуске команд из России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала заявление на фоне февральского выступления директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, выразившего надежду на возвращение всех российских команд на международную арену в 2025 году.

В своём заявлении УАФ призвала международные футбольные организации не допускать команды из России до момента завершения СВО.

«Украинская ассоциация футбола (УАФ), а также всё украинское футбольное сообщество благодарны футбольным руководящим органам — Совету ФИФА и Исполнительному комитету УЕФА, которые отстранили все российские команды с конца февраля 2022 года.

С этого момента УАФ продолжает делать всё возможное, чтобы следить за тем, чтобы это ограничение не нарушалось, поскольку УАФ твёрдо убеждена, что Россия не должна быть допущена к участию в международных соревнованиях, пока продолжается СВО (здесь и далее — формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»).

Спорт не может существовать отдельно от таких фундаментальных ценностей, как мир, уважение и честная игра. Допуск России к соревнованиям подорвёт принципы, на которых строится международный спорт.

Российские команды и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, однако российские футболисты играют в зарубежных клубах. Иногда наши футболисты могут встретиться с ними во время соревнований под эгидой УЕФА.

Украинские футболисты, безусловно, играют роль послов нашей страны, и, с учётом продолжающейся СВО, а также её последствий для украинского общества, включая футбольное сообщество, понятно, что наши игроки отказываются пожимать руки российским футболистам», — цитирует заявление УАФ The Athletic.

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