«Рома» — «Атлетик» Бильбао: Иньяки Уильямс открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Рома» и «Атлетик» Бильбао. Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Уильямс – 50' 1:1 Анхелиньо – 56' 2:1 Шомуродов – 90+3'
Удаления: нет / Альварес – 85'
Иньяки Уильямс открыл счёт на 50-й минуте с передачи Айтора Паредеса.
Напомним, «Рома» вышла в 1/8 финала турнира, обыграв «Порту» в стыковых встречах. «Атлетик» Бильбао прошёл в эту стадию напрямую, заняв второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы.
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