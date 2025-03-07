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Рома — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Рома» — «Атлетик» Бильбао: Иньяки Уильямс открыл счёт в матче

«Рома» — «Атлетик» Бильбао: Иньяки Уильямс открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Рома» и «Атлетик» Бильбао. Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Уильямс – 50'     1:1 Анхелиньо – 56'     2:1 Шомуродов – 90+3'    
Удаления: нет / Альварес – 85'

Иньяки Уильямс открыл счёт на 50-й минуте с передачи Айтора Паредеса.

Напомним, «Рома» вышла в 1/8 финала турнира, обыграв «Порту» в стыковых встречах. «Атлетик» Бильбао прошёл в эту стадию напрямую, заняв второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы.

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