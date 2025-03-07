«Рома» — «Атлетик» Бильбао: Иньяки Уильямс открыл счёт в матче

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Рома» и «Атлетик» Бильбао. Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Иньяки Уильямс открыл счёт на 50-й минуте с передачи Айтора Паредеса.

Напомним, «Рома» вышла в 1/8 финала турнира, обыграв «Порту» в стыковых встречах. «Атлетик» Бильбао прошёл в эту стадию напрямую, заняв второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы.