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Будё-Глимт — Олимпиакос, результат матча 6 марта 2025, счёт 3:0, Лига Европы 2024-2025

«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах разгромил «Олимпиакос» в 1/8 финала Лиги Европы
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы встречались норвежский «Будё-Глимт» и греческий «Олимпиакос». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). Матч обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Игра завершилась крупной победой норвежского клуба — 3:0.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Цолакис – 13'     2:0 Хёг – 45'     3:0 Хёг – 55'    

«Будё-Глимт» открыл счёт уже на 13-й минуте благодаря автоголу вратаря «Олимпиакоса» Константиноса Цолакиса. На 45-й минуте нападающий хозяев поля Каспер Хёг удвоил преимущество своей команды. На 55-й минуте Хёг оформил дубль и сделал счёт разгромным. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

Ответная встреча 1/8 финала состоится в Греции. Игра пройдёт в четверг, 13 марта.

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