«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах разгромил «Олимпиакос» в 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы встречались норвежский «Будё-Глимт» и греческий «Олимпиакос». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). Матч обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Игра завершилась крупной победой норвежского клуба — 3:0.

«Будё-Глимт» открыл счёт уже на 13-й минуте благодаря автоголу вратаря «Олимпиакоса» Константиноса Цолакиса. На 45-й минуте нападающий хозяев поля Каспер Хёг удвоил преимущество своей команды. На 55-й минуте Хёг оформил дубль и сделал счёт разгромным. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

Ответная встреча 1/8 финала состоится в Греции. Игра пройдёт в четверг, 13 марта.