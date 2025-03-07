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Рома — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Рома — Атлетик Б, результат матча 6 марта 2025, счёт 2:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Гол Шомуродова помог «Роме» вырвать победу у «Атлетика» в концовке матча Лиги Европы
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча закончилась победой «Ромы» со счётом 2:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Уильямс – 50'     1:1 Анхелиньо – 56'     2:1 Шомуродов – 90+3'    
Удаления: нет / Альварес – 85'

Полузащитник гостей Иньяки Уильямс открыл счёт в матче на 50-й минуте с передачи Айтора Паредеса. На 56-й минуте полузащитник хозяев Анхелиньо с передачи Зеки Челика сравнял счёт во встрече. На 86-й минуте Ерай Альварес получил вторую жёлтую карточку и оставил «Атлетик» в меньшинстве. На 90+4-й минуте Эльдор Шомуродов забил победный гол хозяев.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Бильбао (Испания). Начало встречи запланировано на 20:45 мск.

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