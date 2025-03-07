«Лацио» вдевятером вырвал победу у «Виктории Пльзень» в матче 1/8 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались чешская «Виктория Пльзень» и итальянский «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена» в Пльзени (Чехия). Игру обслуживала бригада арбитров из Литвы во главе с Донатасом Румшасом. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Счёт во встрече на 18-й минуте открыл защитник «Лацио» Алессио Романьоли с передачи Тейянни Нослина. На 53-й минуте Рафиу Дуросинми с передачи Лукаша Калваха сравнял счёт в матче. На 77-й минуте Николо Ровелла получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. На 90+3-й минуте Самуэль Жиго оставил гостей вдевятером. На 90+8-й минуте Густав Исаксен вывел «Лацио» вперёд и установил окончательный счёт во встрече — 2:1.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Риме (Италия). Начало встречи запланировано на 20:45 мск.