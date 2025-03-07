Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аякс — Айнтрахт, результат матча 6 марта 2025, счет 2:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Айнтрахт» совершил камбэк и победил «Аякс» в матче 1/8 финала Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Аякс» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Бробби – 10'     1:1 Ларссон – 27'     1:2 Скири – 70'    

В начале встречи счёт открыл нападающий «Аякса» Брайан Бробби. На 27-й минуте полузащитник гостей Хуго Ларссон восстановил равновесие. На 70-й минуте полузащитник Эллиес Скири вывел «Айнтрахт» вперёд.

Ответная игра состоится 13 марта.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Официально
Сборную Армении возглавил экс-тренер «Аякса»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android