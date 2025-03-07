«Айнтрахт» совершил камбэк и победил «Аякс» в матче 1/8 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Аякс» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.
В начале встречи счёт открыл нападающий «Аякса» Брайан Бробби. На 27-й минуте полузащитник гостей Хуго Ларссон восстановил равновесие. На 70-й минуте полузащитник Эллиес Скири вывел «Айнтрахт» вперёд.
Ответная игра состоится 13 марта.
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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