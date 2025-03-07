Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги конференций 6 марта

В ночь с 6 на 7 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 6 марта:

«Панатинаикос» (Греция) – «Фиорентина» (Италия) — 3:2;

«Бетис» (Испания) – «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 2:2;

«Мольде» (Норвегия) – «Легия» (Польша) — 3:2;

«Копенгаген» (Дания) – «Челси» (Англия) — 1:2;

«Ягеллония» (Польша) – «Серкль Брюгге» (Бельгия) — 3:0;

«Целе» (Словения) – «Лугано» (Швейцария) — 1:0;

«Пафос» (Кипр) – «Юргорден» (Швеция) — 1:0;

«Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Рапид» В (Австрия) — 1:1.

Ответные игры в этих парах пройдут 13 марта.