Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе высказался о совместной игре с Месси и Неймаром в «ПСЖ»

Мбаппе высказался о совместной игре с Месси и Неймаром в «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о совместной игре с аргентинским форвардом Лионелем Месси и бразильским нападающим Неймаром в «ПСЖ».

«Мы объединили игроков, которых можно встретить только на PlayStation. Да, мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы заставили многих детей мечтать», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

Напомним, Мбаппе покинул «ПСЖ» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Месси ушёл из «ПСЖ» в 2023 году и заключил контракт с «Интер Майами». Неймар также покинул «ПСЖ» в 2023 году и перешёл в «Аль-Хиляль». В 2025 году он подписал контрактное соглашение с «Сантосом».

Материалы по теме
Без Мбаппе у «Реала» сверкнул другой герой. А как вам Винисиус — капитан?
Без Мбаппе у «Реала» сверкнул другой герой. А как вам Винисиус — капитан?

Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android