Мбаппе высказался о совместной игре с Месси и Неймаром в «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о совместной игре с аргентинским форвардом Лионелем Месси и бразильским нападающим Неймаром в «ПСЖ».

«Мы объединили игроков, которых можно встретить только на PlayStation. Да, мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы заставили многих детей мечтать», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

Напомним, Мбаппе покинул «ПСЖ» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Месси ушёл из «ПСЖ» в 2023 году и заключил контракт с «Интер Майами». Неймар также покинул «ПСЖ» в 2023 году и перешёл в «Аль-Хиляль». В 2025 году он подписал контрактное соглашение с «Сантосом».

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