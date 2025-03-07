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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим прокомментировал ничью в матче с «Реалом Сосьедад» в ЛЕ

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим прокомментировал ничью в матче с «Реалом Сосьедад» в ЛЕ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ничьей в матче с «Реалом Сосьедад» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Зиркзее – 57'     1:1 Оярсабаль – 70'    

«Думаю, мы играли хорошо до пенальти. Но затем пенальти, как мне кажется, немного изменил ход игры. Я почувствовал, что в последние 20 минут команда немного устала, и это также помогло сопернику взять игру под контроль в концовке. До пенальти мы контролировали игру, у нас были моменты. После нашего гола мы выглядели очень хорошо, потому что были близки ко второму голу», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Ответный матч состоится 13 марта.

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