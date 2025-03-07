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«Сейчас успокойтесь». Моуринью — игрокам «Рейнджерс» после поражения «Фенербахче» в ЛЕ

«Сейчас успокойтесь». Моуринью — игрокам «Рейнджерс» после поражения «Фенербахче» в ЛЕ
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью обратился к «Рейнджерс» (1:3) после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Дессерс – 7'     1:1 Джику – 30'     1:2 Черны – 42'     1:3 Черны – 81'    

«Я должен сказать, что мы заслужили такой результат. Но если кто-то хочет спросить меня, закончилось ли всё, нет, я не думаю, что всё закончилось.

Единственное, что я могу сказать «Рейнджерс», — не празднуйте слишком бурно, ведь впереди второй матч, это мой единственный совет. Если они будут праздновать после второй встречи, я поздравлю их, но сейчас успокойтесь, потому что это ещё не конец», — приводит слова Моуринью BBC.

Ответная игра между командами состоится в четверг, 13 марта, в Глазго (Шотландия). Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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