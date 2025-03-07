Аршавин назвал причину снижения результативности Батракова, сравнив его с Месси

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин прокомментировал снижение результативности 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матча Российской Премьер-Лиги.

«Я бы не сказал, что Батраков стал играть заметно хуже в последних турах. Просто в начале сезона он «звездил». Всё получалось, всё удачно складывалось. Сейчас он по‑прежнему играет на хорошем уровне. Статистика стала хуже, но это понятно, ведь соперники стали уделять ему больше внимания. Если бы Батраков весь сезон играл на высшем уровне, он был бы Лионелем Месси», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков в 18 играх РПЛ текущего сезона забил 10 голов и выполнил шесть результативных передач. При этом хавбек не отметился результативными действиями в четырёх последних матчах железнодорожников в чемпионате России.

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