Шомуродов высказался о своём победном голе на 90+3-й минуте в матче с «Атлетиком» в ЛЕ

Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов прокомментировал свой победный гол на 90+3-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1). Отметим, Шомуродов вышел на замену на 71-й минуте.

«Главное — победить, а не забить гол. Расслабляться нельзя. Впереди ещё ответный матч, но мы спокойны. Нам нужно подготовиться к выездному матчу в Бильбао с правильным настроем. И мы должны играть на победу», — приводит слова Шомуродова официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Атлетиком» и «Ромой» в Лиге Европы состоится 13 марта в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия». Начало матча – 20:45 мск.

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