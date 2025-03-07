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Шомуродов высказался о своём победном голе на 90+3-й минуте в матче с «Атлетиком» в ЛЕ

Шомуродов высказался о своём победном голе на 90+3-й минуте в матче с «Атлетиком» в ЛЕ
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Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов прокомментировал свой победный гол на 90+3-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1). Отметим, Шомуродов вышел на замену на 71-й минуте.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Уильямс – 50'     1:1 Анхелиньо – 56'     2:1 Шомуродов – 90+3'    
Удаления: нет / Альварес – 85'

«Главное — победить, а не забить гол. Расслабляться нельзя. Впереди ещё ответный матч, но мы спокойны. Нам нужно подготовиться к выездному матчу в Бильбао с правильным настроем. И мы должны играть на победу», — приводит слова Шомуродова официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Атлетиком» и «Ромой» в Лиге Европы состоится 13 марта в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия». Начало матча – 20:45 мск.

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