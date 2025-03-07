«У «Спартака» сильнейшая атакующая линия в РПЛ». Радимов — о причинах успеха Станковича

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал работу сербского главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков. Его футболисты знают, как он играл и сколько всего выиграл. Если сравнивать его с Каррерой, то «Спартак» в чемпионском сезоне забрал очень много концовок матчей. При Станковиче — похожая ситуация. Невзрачное начало чемпионата, разговоры об отставке, а затем рывок вперёд. При этом, на мой взгляд, у «Спартака» в этом сезоне собрана сильнейшая атакующая линия в РПЛ, что тоже влияет на результат», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

46-летний сербский тренер Деян Станкович возглавил московский «Спартак» в июне 2024 года. Под его руководством красно-белые набрали 40 очков в 19 матчах РПЛ и занимают в турнирной таблице второе место — столько же очков у лидирующего «Зенита» и находящегося на третьей строчке «Краснодара».

Видео: Трагедия Тюкавина. Вопросы к «Спартаку». ПЛН #92