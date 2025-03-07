Видеообзор крупной победы «Будё-Глимт» над «Олимпиакосом» в сухом матче Хайкина в ЛЕ

Норвежский «Будё-Глимт» с крупным счётом 3:0 победил на своём поле греческий «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В составе норвежского клуба сыграл 29-летний российский голкипер Никита Хайкин, который отразил все пять ударов в створ своих ворот, оставив их в неприкосновенности.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Будё-Глимт» — «Олимпиакос».

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Ответный матч между «Олимпиакосом» и «Будё-Глимт» за выход в четвертьфинал Лиги Европы пройдёт 13 марта на стадионе «Караискакис» в пригороде Афин Пирее.

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