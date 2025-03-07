Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор крупной победы «Будё-Глимт» над «Олимпиакосом» в сухом матче Хайкина в ЛЕ

Видеообзор крупной победы «Будё-Глимт» над «Олимпиакосом» в сухом матче Хайкина в ЛЕ
Комментарии

Норвежский «Будё-Глимт» с крупным счётом 3:0 победил на своём поле греческий «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В составе норвежского клуба сыграл 29-летний российский голкипер Никита Хайкин, который отразил все пять ударов в створ своих ворот, оставив их в неприкосновенности.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Цолакис – 13'     2:0 Хёг – 45'     3:0 Хёг – 55'    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Будё-Глимт» — «Олимпиакос».

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный матч между «Олимпиакосом» и «Будё-Глимт» за выход в четвертьфинал Лиги Европы пройдёт 13 марта на стадионе «Караискакис» в пригороде Афин Пирее.

Календарь Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы

Видео: Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок

Материалы по теме
«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах разгромил «Олимпиакос» в 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android