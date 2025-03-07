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«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Зиркзее – 57'     1:1 Оярсабаль – 70'    

За «Манчестер Юнайтед» гол забил Джошуа Зиркзее. В составе «Реал Сосьедад» отметился Микель Оярсабаль. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Глазго (Шотландия). Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финальном матче прошлого года разгромила «Байер» со счётом 3:0.

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