«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» и завершилась со счётом 1:1.

За «Манчестер Юнайтед» гол забил Джошуа Зиркзее. В составе «Реал Сосьедад» отметился Микель Оярсабаль. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча.

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Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Глазго (Шотландия). Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финальном матче прошлого года разгромила «Байер» со счётом 3:0.

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