Футболист ЦСКА Пьянич: ненавижу лжецов. Очень важно, чтобы вокруг меня их не было

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о своём главном желании в жизни.

— А что насчёт тебя? Какой человек Миралем Пьянич?

— Моё главное желание — жить свободной жизнью, чтобы меня не отвлекали, не раздражали. Что мне не нравится, так это когда меня начинают везде фотографировать: в ресторанах и других местах. Но с другой стороны, я понимаю фанатов. Когда я был маленьким, я тоже фанател от футболистов. Наверное, это часть работы. Но когда я нахожусь с семьёй, не хочу, чтобы меня отвлекали. Ещё для меня важно, чтобы вокруг меня не было лжецов. Ненавижу лжецов, — сказал Пьянич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».

Полное интервью с Миралемом Пьяничем читайте в ближайшее время на «Чемпионате».