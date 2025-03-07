Звезда ЦСКА Миралем Пьянич: российским игрокам не хватает фантазии и креатива

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказал мнение о том, каких игровых качеств не хватает российским футболистам.
— Чего не хватает?
— Фантазии и креатива. Этого не хватает части российских игроков. Хотел бы видеть больше смелости, больше фантазии, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич в конце сентября 2024 года подписал контракт с ЦСКА в особом порядке вне пределов трансферного окна, как свободный агент. В 12 матчах за красно-синих во всех турнирах полузащитник отметился одним результативным пасом в национальном Кубке.
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