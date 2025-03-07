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7 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты ЛЕ и ЛК, НХЛ, КХЛ, НБА, теннис

ЦСКА подписал хавбека Вильягру, Бобровский вошёл в топ-10 вратарей НХЛ. Главное к утру
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Московский ЦСКА официально объявил о заключении контракта с аргентинским полузащитником Родриго Вильягрой, российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вошёл в десятку лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед, теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Родриго Вильягрой.
  2. Сергей Бобровский вошёл в топ-10 вратарей в истории НХЛ по числу побед, догнав Эспозито.
  3. Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе.
  4. Гол Шомуродова помог «Роме» вырвать победу у «Атлетика» в концовке матча Лиги Европы.
  5. Матвей Мичков опередил Селебрини и стал первым новичком текущего сезона НХЛ с 20 голами.
  6. «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче 1/8 финала ЛЕ.
  7. «Челси» одержал победу над «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.
  8. Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 6 марта.
  9. Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги конференций 6 марта.
  10. Две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Баффало».
  11. Шайба Мичкова не помогла «Филадельфии» избежать поражения от лидера Запада «Виннипега».
  12. «Авангард» одержал 10-ю победу подряд, одолев на выезде «Торпедо».
  13. Обладатель Кубка Стэнли Райлли Смит вернулся в «Вегас» из «Рейнджерс».
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