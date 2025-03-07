ЦСКА подписал хавбека Вильягру, Бобровский вошёл в топ-10 вратарей НХЛ. Главное к утру

Московский ЦСКА официально объявил о заключении контракта с аргентинским полузащитником Родриго Вильягрой, российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вошёл в десятку лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед, теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».