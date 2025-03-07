ЦСКА подписал хавбека Вильягру, Бобровский вошёл в топ-10 вратарей НХЛ. Главное к утру
Московский ЦСКА официально объявил о заключении контракта с аргентинским полузащитником Родриго Вильягрой, российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вошёл в десятку лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед, теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Родриго Вильягрой.
- Сергей Бобровский вошёл в топ-10 вратарей в истории НХЛ по числу побед, догнав Эспозито.
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе.
- Гол Шомуродова помог «Роме» вырвать победу у «Атлетика» в концовке матча Лиги Европы.
- Матвей Мичков опередил Селебрини и стал первым новичком текущего сезона НХЛ с 20 голами.
- «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче 1/8 финала ЛЕ.
- «Челси» одержал победу над «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.
- Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 6 марта.
- Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги конференций 6 марта.
- Две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Баффало».
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