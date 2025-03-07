Звезда ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

— В октябре ты сказал, что тебе хватит пять месяцев, чтобы выучить русский язык. Прошло почти четыре. Как успехи?

— Я пытаюсь. Понимаю я уже гораздо больше. Ваш язык похож на балканские – некоторые слова я понимаю сразу. Мне нужно ещё чуть-чуть времени, но я продвигаюсь. В команде стараюсь разговаривать на русском языке, — сказал Пьянич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».

Полное интервью с Миралемом Пьяничем читайте в ближайшее время на «Чемпионате».