Видеообзор поражения «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с АЗ
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «АФАС» в Алкмаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу «АЗ Алкмар».
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Бергвалль – 18'
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На 18-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль забил гол в свои ворота.
Ответный матч между «Тоттенхэмом» и «АЗ Алкмар» состоится 13 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.
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