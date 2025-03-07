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Видеообзор поражения «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с АЗ

Видеообзор поражения «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с АЗ
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «АФАС» в Алкмаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу «АЗ Алкмар».

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Бергвалль – 18'    

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На 18-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль забил гол в свои ворота.

Ответный матч между «Тоттенхэмом» и «АЗ Алкмар» состоится 13 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

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