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Миралем Пьянич: русские кажутся холодными, но раскрываются добрыми и весёлыми

Миралем Пьянич: русские кажутся холодными, но раскрываются добрыми и весёлыми
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Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, какое впечатление произвели на него жители Российской Федерации.

— Какими ты нашёл россиян?
— Наверное, прозвучу банально, но в первое время русские кажутся холодными, а после знакомства они раскрываются. Добрые и весёлые люди. Надеюсь, что приобрету здесь друзей и узнаю русских побольше, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич в конце сентября 2024 года подписал контракт с ЦСКА в особом порядке вне пределов трансферного окна, как свободный агент. В 12 матчах за красно-синих во всех турнирах полузащитник отметился одним результативным пасом в национальном Кубке.

Полное интервью с Миралемом Пьяничем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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