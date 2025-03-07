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Миралем Пьянич рассказал, чем его удивили российские футболисты

Миралем Пьянич рассказал, чем его удивили российские футболисты
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Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич поделился мнением о менталитете российских игроков.

— Что тебя удивило в команде?
— Все очень хорошо технически оснащены. Все футболисты — трудоголики, невероятно отдаются на тренировках. Российский менталитет мне пришёлся по духу, я был удивлён, как много работают игроки на тренировках. Я не видел, чтобы в Испании и Италии футболисты тренировались и работали так много, как здесь. У футболистов ЦСКА большое будущее: они сильны, физически развиты, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний хавбек Миралем Пьянич выступает за ЦСКА с конца сентября 2024 года.

Полное интервью с Миралемом Пьяничем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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