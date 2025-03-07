Видео решающего гола Шомуродова на 90+3-й минуте в матче ЛЕ между «Ромой» и «Атлетиком»

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча закончилась победой «Ромы» со счётом 2:1.
Полузащитник гостей Иньяки Уильямс открыл счёт в матче на 50-й минуте с передачи Айтора Паредеса. На 56-й минуте полузащитник хозяев Анхелиньо с передачи Зеки Челика сравнял счёт во встрече. На 86-й минуте Ерай Альварес получил вторую жёлтую карточку и оставил «Атлетик» в меньшинстве.
На 90+4-й минуте Эльдор Шомуродов забил победный гол хозяев.
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Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Бильбао (Испания). Начало встречи запланировано на 20:45 мск.
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