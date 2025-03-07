Чемпионат России по футболу: расписание матчей 20-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 7 марта, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» стартует 20-й тур чемпионата России сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 20-го тура РПЛ (время — московское):
7 марта, пятница:
18:00. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;
20:15. «Локомотив» – «Ахмат».
8 марта, суббота:
12:00. «Оренбург» – «Ростов»;
14:30. «Факел» – «Зенит»;
17:00. ЦСКА – «Химки»;
19:30. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.
9 марта, воскресенье:
16:30. «Крылья Советов» – «Акрон»;
19:30. «Рубин» – «Спартак».
Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (40). На втором месте находится московский «Спартак» (40), на третьем — «Краснодар» (40).