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Расписание матчей РПЛ 7 марта

Расписание матчей РПЛ 7 марта
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Сегодня, 7 марта, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» стартует 20-й тур чемпионата России сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 7 марта (время — московское):

18:00. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;
20:15. «Локомотив» – «Ахмат».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 40 очков за 19 матчей. На втором месте находится московский «Спартак» (40), на третьем — «Краснодар» (40). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и воронежский «Факел» (14).

Турнирная таблица РПЛ
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