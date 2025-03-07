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Дмитрий Баринов: самый лучший подарок на 8 марта — это цветы

Дмитрий Баринов: самый лучший подарок на 8 марта — это цветы
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что самым лучшим подарком на 8 марта являются цветы. 8 марта отмечается Международный женский день.

«Самый лучший подарок на 8 марта для жены, девушки, жены и мамы — это цветы. Этого достаточно», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков.

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