«Локомотив» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть

Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков. «Ахмат» располагается на 14-й строчке.