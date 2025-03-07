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«Локомотив» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть

«Локомотив» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть
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Сегодня, 7 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ при равенстве очков с московским «Динамо» — у обоих клубов по 36 набранных очков. Бело-голубые опережают подопечных Михаила Галактионова по дополнительным показателям. Тройку лидеров после 19 туров составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в активе которых по 40 очков. «Ахмат» располагается на 14-й строчке.

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