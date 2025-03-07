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Расписание матчей 23-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 23-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 7 марта, матчем «Черноморец» — «Арсенал» Тула стартует 23-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 23-го тура Первой лиги (время — московское):

7 марта, пятница:

15:00. «Черноморец» — «Арсенал» Тула.

8 марта, суббота:

08:00. «Енисей» – «Родина»;
15:00. «Алания» – «Тюмень»;
17:00. «КАМАЗ» – «Чайка».

9 марта, воскресенье:

13:00. «Сокол» – «Нефтехимик»;
16:00. «Сочи» – «Урал»;
16:00. «Шинник» — «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Торпедо» – «Уфа».

10 марта, понедельник:

20:00. «Балтика» – «Ротор».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика» (46). На втором месте находится московское «Торпедо» (43), на третьем — новороссийский «Черноморец» (39).

Турнирная таблица Первой лиги
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