Сегодня, 7 марта, матчем «Черноморец» — «Арсенал» Тула стартует 23-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 7 марта (время — московское):

15:00. «Черноморец» — «Арсенал» Тула.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 46 очков за 22 матча. На втором месте находится московское «Торпедо», у которого 43 очка. На третьей строчке располагается новороссийский «Черноморец» (39), на четвёртой — екатеринбургский «Урал» (38). В зоне вылета — «Тюмень» (15), владикавказская «Алания» (18) и саратовский «Сокол» (20).