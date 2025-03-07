«Рука как кусок масла». Журналист раскритиковал Доннарумму за игру в матче с «Ливерпулем»

Французский журналист Даниэль Риоло в жёсткой форме раскритиковал итальянского вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму за игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

«Доннарумме нельзя доверять. Идёт удар, а у него рука как кусок масла. Руки Алисона были как у каменщика и садовника», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 5 марта. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0. Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.