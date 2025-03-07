Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 25-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 7 марта, матчем «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Майнц» стартует 25-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура Бундеслиги (время — московское)

7 марта, пятница:

22:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Майнц».

8 марта, суббота:

17:30. «Хольштайн» — «Штутгарт»;

17:30. «Вольфсбург» — «Санкт-Паули»;

17:30. «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»;

17:30. «Байер» — «Вердер»;

17:30. «Бавария» — «Бохум»;

20:30. «Фрайбург» — «РБ Лейпциг».

9 марта, воскресенье:

17:30. «Айнтрахт» — «Унион»;

19:30. «Хоффенхайм» — «Хайденхайм».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 61 очко после 24 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 53 очка. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (42).