Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 25-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 7 марта, матчем «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Майнц» стартует 25-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 25-го тура Бундеслиги (время — московское)
7 марта, пятница:
22:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Майнц».
8 марта, суббота:
17:30. «Хольштайн» — «Штутгарт»;
17:30. «Вольфсбург» — «Санкт-Паули»;
17:30. «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»;
17:30. «Байер» — «Вердер»;
17:30. «Бавария» — «Бохум»;
20:30. «Фрайбург» — «РБ Лейпциг».
9 марта, воскресенье:
17:30. «Айнтрахт» — «Унион»;
19:30. «Хоффенхайм» — «Хайденхайм».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 61 очко после 24 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 53 очка. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (42).