Игрок «Локомотива» Салтыков назвал оригинальный подарок на 8 марта

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салытков ответил на вопрос об оригинальном подарке на 8 марта.

— Впереди 8 марта. Какой самый оригинальный подарок?

— Меня уже спросили (работники медиаслужбы «Локомотива». — Прим. «Чемпионата»). Не знаю (улыбается). Цветы подарить (улыбается).

— Только цветы?

— Можете свою девушку в Бразилию свозить на карнавал (смеётся)! — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Никита Салтыков провёл пять матчей. Также на его счету четыре игры и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.