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Игрок «Локомотива» Салтыков назвал оригинальный подарок на 8 марта

Игрок «Локомотива» Салтыков назвал оригинальный подарок на 8 марта
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Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салытков ответил на вопрос об оригинальном подарке на 8 марта.

— Впереди 8 марта. Какой самый оригинальный подарок?
— Меня уже спросили (работники медиаслужбы «Локомотива». — Прим. «Чемпионата»). Не знаю (улыбается). Цветы подарить (улыбается).

— Только цветы?
— Можете свою девушку в Бразилию свозить на карнавал (смеётся)! — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Никита Салтыков провёл пять матчей. Также на его счету четыре игры и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.

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