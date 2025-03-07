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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 28-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 28-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 7 марта, матчем «Кальяри» — «Дженоа» стартует 28-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 28-го тура Серии А (время московское)

7 марта, пятница:

22:45. «Кальяри» — «Дженоа».

8 марта, суббота:

17:00. «Парма» — «Торино»;
17:00. «Комо» — «Венеция»;
20:00. «Лечче» — «Милан»;
22:45. «Интер» — «Монца».

9 марта, воскресенье:

14:30. «Верона» — «Болонья»;
17:00. «Наполи» — «Фиорентина»;
20:00. «Эмполи» — «Рома»;
22:45. «Ювентус» — «Аталанта».

10 марта, понедельник:

22:45. «Лацио» — «Удинезе».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 58 очков после 27 матчей. На втором месте находится «Наполи», заработав 57 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 55 очков.

Турнирная таблица Серии А
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