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ЭСК: арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо» Москва

ЭСК: арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо» Москва
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение московского «Динамо» с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ростова» (1:1) на 17-й минуте матча 19-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 17-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» №55 Максима Осипенко в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Динамо-Москва» №70 Константином Тюкавиным в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являлись наказуемыми.

Тюкавин во время изменения направления движения получает травму колена, вследствие чего начинает падать на газон в момент обоюдных действий за выбор позиции. Оба игрока борются за позицию, и, несмотря на то что защитник совершает лёгкую оттяжку майки соперника, его действия не повлияли на нападающего.

Учитывая указанные причины и факт того, что мяч находился в другой части штрафной площади, а действия Осипенко не являлись очевидным неуважением к игре, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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