ЭСК поддержала решение судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение казанского «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота грозненского «Ахмата» (1:2) на 90-й минуте матча 19-го тура чемпионата России.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ахмат» №75 Надера Гандри в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Рубин» №10 Мирлиндом Даку в собственной штрафной площади для того, чтобы сыграть в верховой мяч, по мнению всех членов комиссии, не являются наказуемыми, так как оба игрока использовали руки в данном единоборстве, нападающий облокотился на защитника, имевшего лучшую позицию для игры в мяч, придерживал его позади себя, защитник был полностью сфокусирован на мяче, а его движение рук было обусловлено естественной попыткой освободиться от задержки соперника руками, после чего игрок обороны в честной манере сыграл в мяч головой.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.