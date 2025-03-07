Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Фейха — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК поддержала решение судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином»

ЭСК поддержала решение судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение казанского «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота грозненского «Ахмата» (1:2) на 90-й минуте матча 19-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 10'     1:1 Гандри – 41'     2:1 Гандри – 63'    

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ахмат» №75 Надера Гандри в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Рубин» №10 Мирлиндом Даку в собственной штрафной площади для того, чтобы сыграть в верховой мяч, по мнению всех членов комиссии, не являются наказуемыми, так как оба игрока использовали руки в данном единоборстве, нападающий облокотился на защитника, имевшего лучшую позицию для игры в мяч, придерживал его позади себя, защитник был полностью сфокусирован на мяче, а его движение рук было обусловлено естественной попыткой освободиться от задержки соперника руками, после чего игрок обороны в честной манере сыграл в мяч головой.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
«В ситуации с Соболевым я полностью на стороне арбитра». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ
Эксклюзив
«В ситуации с Соболевым я полностью на стороне арбитра». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android