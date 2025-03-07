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ЭСК: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Химок» в матче РПЛ с «Факелом»

ЭСК: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Химок» в матче РПЛ с «Факелом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение воронежского «Факела» с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» (0:1) на 55-й минуте матча 19-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Химки» на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Химки» №72 Даниэля Фернандеса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась внизу в естественном положении близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь, мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем у игрока обороны не было физической возможности избежать контакта с мячом.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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