ЭСК: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Химок» в матче РПЛ с «Факелом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение воронежского «Факела» с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» (0:1) на 55-й минуте матча 19-го тура чемпионата России.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Химки» на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Химки» №72 Даниэля Фернандеса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как рука защитника находилась внизу в естественном положении близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь, мяч двигался с короткой дистанции, в связи с чем у игрока обороны не было физической возможности избежать контакта с мячом.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.