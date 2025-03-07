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Денис Давыдов рассказал, где находится его медаль за чемпионство со «Спартаком»

Денис Давыдов рассказал, где находится его медаль за чемпионство со «Спартаком»
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, где находится его медаль, которую он получил, выиграв Российскую Премьер-Лигу в составе красно-белых в 2017-м.

– Какое у тебя самое яркое воспоминание о «Спартаке»?
– Чемпионский сезон – понятно. Ещё – «Спартак-2». Мы там как семья были, вместе поднялись с академии, дубля.

– Где твоя золотая медаль за чемпионство-2017?
– У мамы где-то лежит, — приводит слова Давыдова Sports.ru.

Денис Давыдов является воспитанником московского «Спартака». На его счёту 37 матчей за основную команду красно-белых во всех турнирах. Всего футболист записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач. В феврале 2019 года Давыдов покинул «Спартак» свободным агентом и перешёл в «Пари НН». Сейчас 29-летний футболист тренируется с клубом Медиалиги.

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