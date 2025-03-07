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Красивый гол дальним ударом — в видеообзоре матча Лиги конференций «Бетис» — «Витория»

Красивый гол дальним ударом — в видеообзоре матча Лиги конференций «Бетис» — «Витория»
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Испанский «Бетис» встречался с португальской «Виторией Гимарайнш» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала черногорская бригада арбитров, возглавляемая Николой Дабановичем. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

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На 49-й минуте счёт открыл форвард «Бетиса» Седрик Бакамбу после передачи бразильца Антони. На 51-й минуте полузащитник гостей Жоао Мендеш сравнял счёт. На 76-й минуте экс-полузащитник сборной Испании Иско вновь вывел «Бетис» вперёд. На 82-й минуте нападающий «Витории» Нелсон Оливейра установил окончательный счёт.

Ответный матч пройдёт через неделю в Португалии. Игра назначена на четверг, 13 марта.

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