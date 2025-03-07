Гладилин: «Рубину» ничего не светит в этом сезоне, но «Спартаку» будет трудно

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Рубином». Игра состоится в это воскресенье, 9 марта, и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» играет дома, плюс команде ничего не светит в этом сезоне — только середина таблицы. Так что будут играть в футбол. Для команды очень важен престиж, а тренер у них амбициозный. Постараются перед своими болельщиками показать, что они в хорошем состоянии. Матч для «Спартака» будет трудным. По составу и по игре «Спартак» сильнее, но «Рубин» будет играть на результат», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.