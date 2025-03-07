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Гладилин: «Рубину» ничего не светит в этом сезоне, но «Спартаку» будет трудно

Гладилин: «Рубину» ничего не светит в этом сезоне, но «Спартаку» будет трудно
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Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Рубином». Игра состоится в это воскресенье, 9 марта, и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» играет дома, плюс команде ничего не светит в этом сезоне — только середина таблицы. Так что будут играть в футбол. Для команды очень важен престиж, а тренер у них амбициозный. Постараются перед своими болельщиками показать, что они в хорошем состоянии. Матч для «Спартака» будет трудным. По составу и по игре «Спартак» сильнее, но «Рубин» будет играть на результат», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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