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ЭСК поддержала два решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ротора» в игре с «Уралом»

ЭСК поддержала два решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ротора» в игре с «Уралом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение екатеринбургского «Урала» с просьбой оценить работу арбитра Инала Танашева в эпизодах с неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ротора» (0:0) на 33-й и 65-й минутах матча 22-го тура Мелбет Первой лиги.

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
03 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ротор» на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ротор» №28 Андрея Семёнова в единоборстве за верховой мяч в собственной штрафной площади с атакующим игроком команды «Урал» №20 Евгением Марковым, по мнению всех членов комиссии, не являются наказуемыми, так как защитник имел лучшую позицию для игры в мяч, он сыграл в мяч головой в нормальной манере, его рука не была отставлена при этом, а контакт плечом по инерции движения на встречных курсах игроков с головой нападающего является неизбежным и ненаказуемым. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ротор» на 65-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что наказуемый контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ротор» №19 Никиты Плотникова, по мнению всех членов комиссии, произошёл за пределами штрафной площади, так как отставленные руки защитника в момент контакта с мячом находились на одной линии с его ногами, которые располагались за пределами штрафной площади. Учитывая превосходную позицию судьи, с которой им было принято решение на поле, и отсутствие ракурсов видеосъёмки, опровергающих его, комиссия единогласно поддерживает решение судьи на поле назначить штрафной удар в данной игровой ситуации», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

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