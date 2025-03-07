«Бавария» достигла соглашения с Йозуа Киммихом о новом контракте — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» достигла устной договорённости с полузащитником команды Йозуа Киммихом о новом контракте, сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X. По данным источника, соглашение будет действовать до 2029 года.

Отмечается, что Киммих рассматривал вариант с переходом в «ПСЖ», но основное внимание немецкого футболиста было сосредоточено на новом контракте с мюнхенцами. Ожидается, что вскоре Йозуа подпишет все необходимые бумаги.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний Йозуа Киммих провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 11 игр и пять результативных передач в Лиге чемпионов.