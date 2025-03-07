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Гладилин: все российские игроки с фантазией и креативом играют за границей

Гладилин: все российские игроки с фантазией и креативом играют за границей
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Бывший футболист Валерий Гладилин прокомментировал слова полузащитника московского ЦСКА Миралема Пьянича, что российским игрокам не хватает фантазии и креатива.

«Полностью согласен со словами Пьянича, что нам не хватает фантазии и креатива. Все, кто обладает этими качествами, играют за границей — Миранчуки, Головин. Ребята с такими качествами там востребованы. Так что Пьянич прав — самоотдача и подготовка есть, а вот мастерства и креатива не хватает», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

34-летний Миралем Пьянич перешёл в ЦСКА в сентябре 2024 года в статусе свободного агента.

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