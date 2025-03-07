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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, чем похожи Акинфеев и Буффон

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, чем похожи Акинфеев и Буффон
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Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, чем похожи легендарные голкиперы — Игорь Акинфеев и Джанлуиджи Буффон.

— Очень важно, что у нас есть Игорь Акинфеев. Он привносит необходимый опыт. Карьера говорит за него. У нас с ним хорошие отношения, мы уважаем друг друга. Игорь сделал очень много для российского футбола, для сборной, для ЦСКА. Могу только подтвердить, что он прекрасный голкипер.

— Можешь сравнить его с Буффоном?
— Джиджи уникален, его вклад в историю футбола потрясающий. Но и он, и Игорь похожи своим менталитетом победителя, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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