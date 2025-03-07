Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 25-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

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Сегодня, 7 марта, матчем «Тулуза» — «Монако» стартует 25-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура Лиги 1 (время — московское)

7 марта, пятница:

22:45. «Тулуза» — «Монако».

8 марта, суббота:

19:00. «Ренн» – «ПСЖ»;

21:00. «Лилль» – «Монпелье»;

23:05. «Марсель» – «Ланс».

9 марта, воскресенье:

17:00. «Брест» – «Анже»;

19:15. «Нант» – «Страсбург»;

19:15. «Гавр» – «Сент-Этьен»;

19:15. «Реймс» – «Осер»;

22:45. «Ницца» — «Лион».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 62 очка за 24 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 49 очков. На третьей строчке располагается «Ницца», у которой 46 очков.