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Тулуза — Монако. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 25-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 25-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 7 марта, матчем «Тулуза» — «Монако» стартует 25-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 25-го тура Лиги 1 (время — московское)

7 марта, пятница:

22:45. «Тулуза» — «Монако».

8 марта, суббота:

19:00. «Ренн» – «ПСЖ»;
21:00. «Лилль» – «Монпелье»;
23:05. «Марсель» – «Ланс».

9 марта, воскресенье:

17:00. «Брест» – «Анже»;
19:15. «Нант» – «Страсбург»;
19:15. «Гавр» – «Сент-Этьен»;
19:15. «Реймс» – «Осер»;
22:45. «Ницца» — «Лион».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 62 очка за 24 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 49 очков. На третьей строчке располагается «Ницца», у которой 46 очков.

Турнирная таблица Лиги 1
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