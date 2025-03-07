Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 25-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Сегодня, 7 марта, матчем «Тулуза» — «Монако» стартует 25-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 25-го тура Лиги 1 (время — московское)
7 марта, пятница:
22:45. «Тулуза» — «Монако».
8 марта, суббота:
19:00. «Ренн» – «ПСЖ»;
21:00. «Лилль» – «Монпелье»;
23:05. «Марсель» – «Ланс».
9 марта, воскресенье:
17:00. «Брест» – «Анже»;
19:15. «Нант» – «Страсбург»;
19:15. «Гавр» – «Сент-Этьен»;
19:15. «Реймс» – «Осер»;
22:45. «Ницца» — «Лион».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 62 очка за 24 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 49 очков. На третьей строчке располагается «Ницца», у которой 46 очков.