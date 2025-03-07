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Мор: если Батраков поторопится с переездом в Европу, то рискует повторить путь Захаряна

Мор: если Батраков поторопится с переездом в Европу, то рискует повторить путь Захаряна
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Бывший полузащитник «Спартака» Эдуард Мор полагает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову не стоит спешить с переходом в европейский клуб. По мнению Мора, если Батраков рано покинет РПЛ, то может повторить путь полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, который пропустил большую часть этого сезона из-за травм.

«Батраков, безусловно, уедет в Европу, если травмы ему не помешают. На данный момент это наш самый перспективный футболист, и в ближайшее время он станет лучшим. Когда ему уезжать? Самое раннее — следующее лето. Сейчас тоже можно поторопиться, но тогда есть большой риск повторить путь Захаряна, когда ты ещё не готов, не набрался опыта, не сыграл большое количество матчей на высоком уровне», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков в 18 играх РПЛ текущего сезона забил 10 голов и выполнил шесть результативных передач. При этом хавбек не отметился результативными действиями в четырёх последних матчах железнодорожников в чемпионате России.

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