Сенников поделился ожиданиями от матча РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче железнодорожников с грозненским «Ахматом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 7 марта. Начало игры — в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«У «Локомотива» был хороший тайм с Махачкалой. Многие теряют очки — сложные матчи, начало сезона. Все команды физически хорошо готовы. Думаю, с «Ахматом» будет такой же матч. У Ташуева всегда команды хорошо готовы на короткой дистанции. Будет непросто. По подбору игроков «Локомотив» предпочтительнее, но будет сложно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.