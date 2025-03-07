Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников поделился ожиданиями от матча РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»

Сенников поделился ожиданиями от матча РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче железнодорожников с грозненским «Ахматом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 7 марта. Начало игры — в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Локомотива» был хороший тайм с Махачкалой. Многие теряют очки — сложные матчи, начало сезона. Все команды физически хорошо готовы. Думаю, с «Ахматом» будет такой же матч. У Ташуева всегда команды хорошо готовы на короткой дистанции. Будет непросто. По подбору игроков «Локомотив» предпочтительнее, но будет сложно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Зенит» лишится четверых перед «Спартаком», а Дзюба побьёт рекорд? Интриги 20-го тура РПЛ
«Зенит» лишится четверых перед «Спартаком», а Дзюба побьёт рекорд? Интриги 20-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android