Полузащитник ЦСКА Пьянич: удивлён, насколько разнообразен русский мат

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что его удивило разнообразие русской нецензурной речи.

— Русский мат уже выучил?

— Конечно! На поле только это и слышно (смеётся). Я был удивлён, насколько русский мат разнообразен, но его наличие – это нормально. Во Франции, Италии на поле во время игр всё то же самое. Я хочу выучить русский язык, чтобы добавить его в копилку к тем языкам, которые я уже знаю. А их в сумме семь.

— Как ты держишь в голове все эти языки? Для меня это немыслимо.

— Для меня тоже, я не знаю как, ха-ха. Мне просто это даётся, мне комфортно на любом — испанский, английский, французский, итальянский, немецкий, боснийский и так далее. У меня просто есть такая способность. Для меня это важно. Ни в одной точке света у меня никогда не было проблем с тем, чтобы найти общий язык с людьми! — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.