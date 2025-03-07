Игрок «Краснодара» Са: смог полностью влиться в команду и показываю хорошие результаты

Нападающий «Краснодара» Виктор Са высказался об адаптации в российском клубе. Бразилец перешёл из «Ботафого» в начале 2024 года.

«Я смог полностью влиться в команду и сейчас показываю хорошие результаты. Всё налаживается. Конечно, в первое время после перехода каждому игроку требуется время для адаптации: иногда это занимает месяц, иногда больше. Это нормально», — приводит слова Са Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Виктор Са провёл 18 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.